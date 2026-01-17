Λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Λεβερκούζεν ηττήθηκε με 1-0 από τη Χόφενχαϊμ και έχασε με τραυματισμούς τον τερματοφύλακα Φλέκεν και τον εξτρέμ Τέλα.

Ο αγώνας της Τρίτης (20/1) είναι καθοριστικός για τους «ερυθρόλευκους» καθώς θέλουν μόνο νίκη για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ παιχνίδια και η Μπάγερ δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως έδειξε και στο παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ.

Η Λεβερκούζεν, η οποία προερχόταν από την εντός έδρας συντριβή με αντίπαλο τη Στουτγκάρδη, ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά με 1-0 μετά το γκολ του Μπέργκερ στο 9ο λεπτό με ωραία εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού είδε τον τερματοφύλακα Φλέκεν και τον εξτρέμ Τέλα να αποχωρούν λόγω τραυματισμών και θα φανεί την Κυριακή (18/1) αν είναι κάτι σοβαρό ή αν θα καταφέρουν να αγωνιστούν στο Καραϊσκάκη.

Η Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση της Bundesliga με 29 βαθμούς, στο -3 από την 4η Λειψία, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.