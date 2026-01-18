Ο αγώνας της Χεράκλες με την Τβέντε για τη 19η αγωνιστική της Eredivisie διακόπηκε προσωρινά καθώς οπαδοί έριξαν ποτήρια στον αγωνιστικό χώρο και ποδοσφαιριστής τσακώθηκε με ball boy.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι τοπικό ντέρμπι και στο 30ο λεπτό η Τβέντε έκανε το 0-1 με κεφαλιά του Φαν Ντεν Μπελτ. Ένα γκολ που προκάλεσε την οργή των οπαδών των γηπεδούχων, οι οποίοι πέταξαν αρκετά πλαστικά ποτήρια στον αγωνιστικό χώρο.

Στην προσπάθειά του να τα απομακρύνει, ένα ball boy κλώτσησε ένα από τα ποτήρια και αυτό πέτυχε τον Ζερούκι, ο οποίος εκτέλεσε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το γκολ. Αποτέλεσμα; Ο παίκτης της Τβέντε ζήτησε τον λόγο από το ball boy, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο εκνευρισμό στην εξέδρα.

Έτσι, ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι και έδωσε εντολή στις δύο ομάδες να φύγουν για τα αποδυτήρια, από όπου επέστρεψαν λίγα λεπτά μετά για την επανέναρξη του αγώνα.