Μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού για το προσεχές καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με τη Ρέιντζερς, είναι ο Τζέιμς Ταβερνιέ σύμφωνα με τη Daily Mail.

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου σε εξέλιξη, οι «πράσινοι» κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθούν άμεσα, σύμφωνα με τους Βρετανούς όμως σκέφτονται και το καλοκαίρι, με τον Ταβερνιέ να αποτελεί στόχο.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Daily Mail, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει την απόκτηση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ρέιντζερς στο τέλος της σεζόν.

Ο Ταβερνιέ, ο οποίος βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2015 στην ομάδα της Γλασκώβης, μετράει 37 συμμετοχές τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ.