Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, επικρατώντας της Νιγηρίας με 4-2 στα πέναλτι, έπειτα από 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι για τους Νιγηριανούς, καθορίζοντας την πρόκριση των γηπεδούχων.

Η πρόκριση αυτή σημαίνει ότι η επιστροφή του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό θα καθυστερήσει, με τον Μαροκινό διεθνή να μην είναι διαθέσιμος πριν τις 18 Ιανουαρίου, ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού. Δύο ημέρες μετά, θα κληθεί να αγωνιστεί κόντρα στη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, μετά το σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (1-0), βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή στην Ευρώπη, με πέντε βαθμούς και ανάγκη για δύο νίκες στα δύο τελευταία ματς, ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στο φινάλε της φάσης η ομάδα του Πειραιά θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να θέσει τον Ελ Κααμπί στο βασικό σχήμα, αν η επιστροφή του από το Ραμπάτ συμπέσει με την προετοιμασία της ομάδας. Αν κριθεί ότι χρειάζεται ανάσες, ο Μαροκινός θα βρεθεί στον πάγκο. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα καθορίσει ακριβώς την ημερομηνία επιστροφής του στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.