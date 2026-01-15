Η Νάπολι ενδιαφέρεται έντονα για τον Μαροκινό επιθετικό Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο οποίος βοήθησε την Εθνική του να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Αφρικής, εκτελώντας το καθοριστικό πέναλτι. Ο παίκτης φέρεται να έχει δείξει θετική διάθεση για μεταγραφή στην Ιταλία, μιας και του αρέσει η προοπτική να αγωνιστεί σε μια ομάδα με παθιασμένο κοινό, όπως η Νάπολι. Στην Τουρκία κυκλοφορεί η πληροφορία ότι έχει ήδη υποβληθεί επίσημη πρόταση από τον σύλλογο, υπό μορφή δανεισμού, λόγω των περιορισμών της μεταγραφικής περιόδου για τον Ιανουάριο.

Η προσθήκη του Εν-Νεσίρι εξαρτάται από την πώληση ενός εκ των Λούκα ή Λανγκ, ώστε να δημιουργηθεί χώρος στο μισθολόγιο της ομάδας. Η Νάπολι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Λουκάκου, ο οποίος θα παραμείνει τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν. Το ενδιαφέρον της Φενερμπαχτσέ για τον παίκτη και η επιθυμία του ίδιου να μετακινηθεί στην Ιταλία κρατούν ζωντανή τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση, η οποία αναμένεται να προχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση ενός εκ των δύο παικτών.