Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και την αφρικανική σκόνη να κάνει ξανά την εμφάνισή της. Μόνο τη νύχτα στα δυτικά της χώρας αναμένεται να σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «άνοιξη στην καρδιά χειμώνα», λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σημειώνοντας μάλιστα και τον περιορισμό των βροχών. Όπως αναφέρει ο ίδιος «ο υποτροπικός αεροχείμαρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά», ο οποίος «αυτή την περίοδο βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας».

Η ανάρτησή του

«Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα…»

Επίσης με την επίδραση και των ανέμων (καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά:

Σάββατο-Κυριακή: 20-22 βαθμοί: Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησος».

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές δεν θα λείψουν και από την Αττική την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα.

Ο ίδιος περιγράφει τη συνολική εικόνα ως ένα μοτίβο μικρών μεταβολών και επαναλαμβανόμενων ασθενών βροχοπτώσεων, παραπέμποντας συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας», όπου οι ίδιες συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

Ιδιαίτερα ευχάριστες αναμένονται οι θερμοκρασίες το προσεχές Σαββατοκύριακο, κυρίως στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας αίσθηση πρώιμης άνοιξης. Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα του καιρού, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι απαιτείται προσοχή σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν κορεσμένα από προηγούμενες βροχές, καθώς ακόμη και παρατεταμένα ασθενή φαινόμενα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

🎯ΣΑΝ ΤΟΝ "ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΜΟΤΑΣ" – ΗΠΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 6, 2026

Ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

Για το Σάββατο, αναμένονται στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ θα αυξηθούν. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός της Κυριακής

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.