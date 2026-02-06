Σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα θα κινηθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας θα είναι η αυξημένη υγρασία, στοιχείο που θα συνοδεύει το καιρικό σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πού θα σημειωθούν οι περισσότερες βροχές

Όσον αφορά τα φαινόμενα, οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις περιοχές αυτές, τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα, χωρίς ωστόσο να αποκτούν έντονο χαρακτήρα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, τοπικές βροχές δεν θα απουσιάσουν και από την Αττική, όμως, όπως επισημαίνεται, θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το σκηνικό αυτό εντάσσεται σε ένα μοτίβο μικρών καιρικών μεταβολών, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων.

Θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη στην Αθήνα

Ιδιαίτερα ευχάριστες αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι τιμές αυτές δημιουργούν συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε πρώιμη άνοιξη παρά σε χειμώνα, ενισχύοντας το αίσθημα ήπιου καιρού στην πρωτεύουσα.

«Καιρός της Μαρμότας» το κυρίαρχο μοτίβο

Η συνολική εικόνα του καιρού χαρακτηρίζεται από μικρές μεταβολές και επαναλαμβανόμενα ασθενή φαινόμενα, ένα μοτίβο που περιγράφεται συμβολικά ως «καιρός της Μαρμότας», καθώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Προσοχή σε κορεσμένα εδάφη

Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα του καιρού, επισημαίνεται η ανάγκη για προσοχή σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχές. Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και των υδατορεμάτων κρίνεται σημαντική, καθώς ακόμη και μέτριες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών, όπως περιγράφεται, συνδυάζει ήπιες θερμοκρασίες, υγρασία και επαναληπτικά ασθενή φαινόμενα, διαμορφώνοντας μια σταθερή αλλά όχι εντελώς αδιάφορη εικόνα, που απαιτεί κατά τόπους προσοχή.