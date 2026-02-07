Έντονο ενδιαφέρον επικρατεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων, όπου χρήστες στοιχηματίζουν για το αν θα πραγματοποιηθεί η Δεύτερη Παρουσία του Χριστού πριν το 2027, με το συνολικό ποσό των στοιχημάτων να φτάνει περίπου το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η πρόβλεψη με τίτλο «Will Jesus Christ return before 2027?» (Θα επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πριν το 2027;) διπλασίασε μυστηριωδώς τα πονταρίσματά της μέσα σε ένα 24ωρο.

Η πλατφόρμα Polymarket, βασισμένη σε κρυπτονομίσματα, επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε πραγματικά γεγονότα, από εκλογές και αθλητικά μέχρι παρατηρήσεις UFO, μετατρέποντας τις προβλέψεις σε μετρήσιμες πιθανότητες.

Όταν άνοιξε τον Δεκέμβριο, η πιθανότητα για την επιστροφή του Ιησού είχε εκτιμηθεί στο 2,6%, αλλά έως την Πέμπτη ανέβηκε στο 4%, διπλασιάζοντας την τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν «Yes» ή «No», με τις τρέχουσες τιμές να είναι 4,3 σεντ για το «Yes» και 95,8 σεντ για το «No», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η αύξηση αυτή δείχνει πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα κοινωνικά δίκτυα και η διαδικτυακή φημολογία ακόμα και θέματα βαθιά θρησκευτικά. Παράλληλα, αναδεικνύει την τάση χρήσης τέτοιων αγορών για να μετρηθεί η συλλογική πίστη σε ασυνήθιστα θέματα.

Στα κοινωνικά δίκτυα οι αντιδράσεις ήταν άμεσες: κάποιοι σχολίασαν ότι «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε… η μόνη λύση για να ξεφύγουμε από αυτό το χάος», ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το στοίχημα «επικίνδυνο παιχνίδι». Υπήρξαν επίσης ερωτήματα για το ποιοι στοιχημάτισαν μεγάλα ποσά.

Αν η επιστροφή του Χριστού δεν γίνει πραγματικότητα, οι μετοχές «No», που διαπραγματεύονται στα 96¢, θα αποφέρουν κέρδος 4¢ ανά μετοχή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή απόδοση 4,17%.

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει, αλλά στο κατά Ματθαίον 24:36 ξεκαθαρίζεται ότι «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς οίδεν, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός, ει μη ο Πατήρ μόνος».

Παρά την εικονική και συχνά χιουμοριστική διάσταση της αγοράς, το γεγονός έχει προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις για τη σύγχρονη κουλτούρα των προβλέψεων και την επίδραση των ψηφιακών πλατφορμών στην αντίληψη του κοινού.