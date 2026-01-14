Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας και το σκορ είναι 0-2 μετά τα γκολ των Μύθου (7′) και Οζντόεφ (15′).

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και φρόντισαν να βάλουν από νωρίς δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» καθώς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στα πρώτα λεπτά.

Στο 7′ ο Ζίβκοβιτς κινήθηκε από δεξιά και πέρασε την κάθετη για τον Μύθου, ο οποίος απέφυγε και τον Τζολάκη και πλάσαρε προ κενής εστίας για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανασυνταχθούν αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και στο 15′ «χτύπησαν» ξανά: Ο Τάισον άλλαξε παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς, αυτός έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Οζντόεφ με ωραίο τελείωμα νίκησε τον Τζολάκη για το 0-2.