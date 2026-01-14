Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη (14/1, 18:30) στον μονό προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει κάποιες αλλαγές στις 11άδες.

Ο αγώνας είναι… μία κι έξω, δεν υπάρχει δηλαδή ρεβάνς, όπως δεν υπάρχει και παράταση καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο θα έχουμε αμέσως τη διαδικασία των πέναλτι.

Όποια ομάδα πάρει την πρόκριση για τους «4» θα αντιμετωπίσει εκεί όποια νικήσει στο Παναθηναϊκός – Άρης και οι 11άδες με τις οποίες παρατάσσονται είναι οι εξής…

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.