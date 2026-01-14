Πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ έμειναν την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής για τον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό λόγω ίωσης.

Μέχρι και την Τρίτη (13/1) όλα καλά ήταν καλά στον «δικέφαλο του βορρά», την Τετάρτη (14/1) όμως, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, ήρθαν τα προβλήματα και ο λόγος είναι η ίωση που «χτύπησε» πέντε παίκτες.

Πρόκειται για τους Κίριλ Ντεσπόντοφ, Κώστας Θυμιάνης, Ζόαν Σάστρε, Μαντί Καμαρά και Δημήτρη Μοναστηρλή, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τους άφησε εκτός αποστολής, αλλάζοντας έτσι και τα πλάνα του.

Έτσι, στον πάγκο του ΠΑΟΚ για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.