Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την Τετάρτη (14/1) το τέλος της συνεργασίας με τον Κρις Κόουλμαν και την Πέμπτη (15/1) αναμένεται να ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του, ο οποίος θα είναι ο Μίλαν Ράσταβατς.

Από την Τρίτη (13/1) ήταν βασικά δεδομένο ότι θα υπάρξει αλλαγή προπονητή στην ομάδα της Αρκαδίας και η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε μία μέρα μετά μέσω της ανακοίνωσης της ΠΑΕ για το τέλος του Κόουλμαν, ο οποίος είχε τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 13 παιχνίδια.

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Επιστρέφει ο Ράσταβατς

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του, θα είναι ο Μίλαν Ράσταβατς που έχει δουλέψει άλλες δύο φορές στο παρελθόν στον Αστέρα και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για την έναρξη της τρίτης θητείας του αναμένεται την Πέμπτη (15/1).