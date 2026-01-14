Με γκολ των Μάγκνουσον και Μπάλτσι ο Λεβαδειακός καθάρισε με 2-0 την Κηφισιά και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ ή ΟΦΗ.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Μάγκνουσον μετά την εκτέλεση κόρνερ αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισε να επιτίθεται και στο 17′ είχε διπλή ευκαιρία με τους Παλάσιος και Πεντρόσο που δεν κατάφεραν να σκοράρουν από κοντά, για να ακολουθήσει στο 19′ το πλασέ του Κωστή που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, φάνηκαν για πρώτη φορά στο 34′ με το κοντινό σουτ του Αντονίσε που μπλόκαρε ο Ανάκερ και στο 44′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Χριστόπουλο μετά το λάθος του Μανθάτη αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Και αφού δεν έγινε το 0-1, έγινε αμέσως μετά, στο 45’+1′, το 1-0 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον. Οι Βοιωτοί έκλεισαν με γκολ το πρώτο ημίχρονο και λίγο έλειψε να μπουν με γκολ και στο δεύτερο καθώς στο 47′ ο Παλάσιος αστόχησε με διαγώνιο σουτ από καλή θέση εντός περιοχής.

Ο Λεβαδειακός είχε το προβάδισμα και παρέμενε καλύτερος, πλησιάζοντας σε δεύτερο γκολ και στο 64′ με το σουτ του Τσάπρα, το οποίο κόντραρε για να φύγει λίγο άουτ, εντός περιοχής, ενώ στο 72′ ο Ραμίρεζ μπλόκαρε τη μπάλα μετά το σουτ του Πεντρόσο από το ύψος της περιοχής.

Η Κηφισιά, έτσι, παρέμενε ζωντανή και στο 92′ είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Πόμπο μετά την ωραία προσπάθεια και το γύρισμα του Ζέλσον, το τελείωμα όμως δεν ήταν καθόλου καλό. Το σκορ, επομένως, παρέμεινε 1-0 και αμέσως μετά, στο 94′, το λάθος του Ραμίρεζ μετά το γύρισμα του Σόουζα, είχε ως αποτέλεσμα ο Μπάλτσι να μπει με τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, σφραγίζοντας την πρόκριση του Λεβαδειακού.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας (75΄ Κάτρης), Τσιμπόλα (57΄ Τσοκάι), Κωστή, Μανθάτης (57΄ Μπάλτσι), Πεντρόζο (84΄ Όζμπολτ), Παλάσιος (76΄ Λαγιούς).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο (58΄ Αμανί), Πέρεθ (58΄ Κωνσταντακόπουλος), Αντόνισε (73΄ Μούσιολικ), Πόμπο, Πατήρας (58΄ Σόουζα), Χριστόπουλος (70΄ Θεοδωρίδης).