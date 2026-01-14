Σε έναν διαφορετικό αγώνα που κρίθηκε στον ένα πόντο, στο πλαίσιο του Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να νικήσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Οι διοργανωτές του Australian Open σκέφτηκαν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο event, ονόματι 1 Point Slam. Πρόκειται για αγώνες που κρίνονται στον ένα πόντο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα, ακόμη και εκπλήξεις. Και μία από αυτές, την έκανε η Ελληνίδα τενίστρια.

Αντιμετωπίζοντας τον Αλκαράθ, η Σάκκαρη πήρε τον πόντο και παράλληλα τη νίκη, για να αποκλειστεί τελικά στα προημιτελικά από την Τζοάνα Γκάρλαντ. Ήταν ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν άντρες, γυναίκες, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες και ένας εξ αυτών ήταν και ο νικητής.

Ο ερασιτέχνης Αυστραλός Τζόρνταν Σμιθ νίκησε στον τελικό την Τζοάνα Γκάρλαντ και πήρε το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατ. δολαρίων, δηλώνοντας πως με αυτά τα χρήματα θα αγοράσει ένα σπίτι.