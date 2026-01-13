Η Μάκλσφιλντ πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση, με τον Σαμ Χίθκοουτ να επιστρέφει τη Δευτέρα στο σχολείο όπου εργάζεται και να γίνεται αποδέκτης θερμών χειροκροτημάτων.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (10/01) στην κωμόπολη Μάκλσφιλντ, όταν η τοπική ομάδα επικράτησε 2-1 της Κρίσταλ Πάλας, κατόχου του FA Cup, και την απέκλεισε από τη συνέχεια του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Η πρόκριση θεωρείται επική, καθώς τις δύο ομάδες χωρίζουν 117 θέσεις στην αγγλική κατάταξη, η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία του FA Cup μεταξύ «μικρής» και «μεγάλης» ομάδας.

NON-LEAGUE MACCLESFIELD HAVE KNOCKED OUT THE REIGNING FA CUP CHAMPIONS CRYSTAL PALACE 😱



THE MAGIC OF THE CUP 🍿 pic.twitter.com/ItyLhjAaNz — ESPN FC (@ESPNFC) January 10, 2026

Ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης ήταν ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός Σαμ Χίθκοουτ, που μαζί με τον Ρόλιν Μεναγιέσε κατάφεραν να περιορίσουν τους επιθετικούς της Πάλας, Κριστάντιους Ούτσε και Μπρέναν Τζόνσον, διασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα τους.

Οι περισσότεροι παίκτες της Μάκλσφιλντ δεν είναι επαγγελματίες, καθώς ο σύλλογος αγωνίζεται στην 6η κατηγορία της αγγλικής κατηγορίας, δύο επίπεδα κάτω από τη League Two, την πρώτη επαγγελματική κατηγορία στο Νησί. Ο Χίθκοουτ, εκτός από ποδοσφαιριστής, εργάζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής σε τοπικό σχολείο.

Macclesfield’s Sam Heathcote, who's also a PE teacher, returned to his school as a hero this morning! 🤩👏 pic.twitter.com/ARh6EGYkpM — Match of the Day (@BBCMOTD) January 12, 2026

Με την επιστροφή του στην τάξη, γνώρισε την αποθέωση από τους μαθητές του και προέβη σε δηλώσεις για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στους Κυπελλούχους Αγγλίας: «Ήταν ομάδα Premier League, οπότε βρίσκονται πολύ ψηλότερα από εμάς», είπε ο ίδιος, ενώ συνάδελφός του τόνισε ότι η Πάλας διαθέτει 10 διεθνείς ποδοσφαιριστές, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματος για τον Χίθκοουτ και την ομάδα της πόλης.