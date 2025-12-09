Στην απόλυση του γιατρού Φάμπιαν Πλάχελ προχώρησε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ο λόγος, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Bild, είναι το γεγονός ότι αποφάσισε να εξετάσει παίκτης άλλης ομάδας χωρίς να ενημερώσει τη διοίκηση.

Ο Πλάχελ άρχισε να δουλεύει για την ομάδα της Φρανκφούρτης το καλοκαίρι του 2022 και τελικά αποχώρησε 3,5 χρόνια μετά και όχι με τον τρόπο που θα περίμενε. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα απολυόταν, έγινε όμως. Και έγινε επειδή προχώρησε σε μια κίνηση που θεωρήθηκε παραβίαση της επαγγελματικής σχέσης με το κλαμπ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Bild, ο γιατρός της Άιντραχτ ήταν στο ξενοδοχείο της ομάδας για να εξετάσει κάποιους παίκτες της, εκεί όμως ήταν και ο Ματίας Χονσάκ της Χάιντενχαϊμ, ο οποίος ζήτησε ιατρική βοήθεια και ο Πλάχελ τού την πρόσφερε.

Το γεγονός, όμως, ότι η διοίκηση της Άιντραχτ δεν ήταν ενήμερη για αυτό, προκάλεσε εκνευρισμό, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η απόλυση του γιατρού την παραμονή του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League.