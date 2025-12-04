Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον τελικό του Λιγκ Καπ του βόλεϊ, η έδρα του οποίου άλλαξε, με αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη να υπάρχει εκνευρισμός.

Ο τελικός της διοργάνωσης είχε οριστεί να γίνει, την Παρασκευή (5/12), στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης, η ΕΣΑΠ όμως ανακοίνωσε πως τελικά θα διεξαχθεί στο «Σοφία Μπεφόν», το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Εξέλιξη που δεν αρέσει, όμως, στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην κατέβουν να αγωνιστούν.

Μιλώντας στο Metropolis 95,5 ο Κώστας Παϊσιάδης, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είπε σχετικά: «Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί, δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει να αγωνιστεί σε μία περιοχή στην έδρα του Ολυμπιακού. Στη Νέα Σμύρνη, αλλιώς δεν θα κατέβουμε και σε δεύτερο σενάριο, επειδή υπάρχει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο (50.000), τότε θα κατεβάσουμε κάποιους νεαρούς αθλητές που έχουμε.

Δεν θα παίξουμε στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κόσμο. Αν θέλει η λίγκα και ο Ολυμπιακός θα πάμε σε διπλό τελικό. Εμάς μας ενημέρωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμείς δεν ερωτηθήκαμε, ήταν αυθαίρετη απόφαση. Η έδρα του τελικού είχε οριστεί από αρχές Αυγούστου, δεν γίνεται να δεχθούμε μία μονομερή απόφαση».