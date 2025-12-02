Μία κίτρινη κάρτα μακριά από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για την Premier League βρίσκεται ο Τζίτζιο Ντοναρούμα, ο διεθνής Ιταλός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 26χρονος πορτιέρε ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής με την Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι στην πορεία προς την κατάκτηση του Champions League και το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για τη Σίτι, η οποία είναι στη 2η θέση της Premier League, στο -5 από την Άρσεναλ.

Ο Ντοναρούμα, φυσικά, πήρε αμέσως θέση βασικού στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και είναι πλέον κοντά στο να πετύχει ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, έχει δεχθεί τέσσερις κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα και αν δεχθεί ακόμη μία θα γίνει ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Premier League που συμπληρώνει πέντε κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να απουσιάσει από ένα παιχνίδι.

Ο προπονητής του, πάντως, δεν δείχνει να προβληματίζεται ιδιαίτερα καθώς τόνισε πως αν αυτό συμβεί απλά θα βάλει τον αναπληρωματικό (Τζέιμς Τράφορντ) στο ματς από το οποίο θα απουσιάσει ο Ντοναρούμα, ο οποίος πάντως δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της Σίτι που κινδυνεύει να συμπληρώσει κάρτες καθώς τέσσερις κίτρινες έχει δεχθεί και ο Μπερνάρντο Σίλβα.