Η Λίβερπουλ δεν υπολογίζει πλέον τον Κώστα Τσιμίκα και θέλει να τον πουλήσει όταν λήξει, στο τέλος της σεζόν, ο δανεισμός του στη Ρόμα.

Οι Άγγλοι παραχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι στους «τζαλορόσι» με τη μορφή δανεισμού τον διεθνή αριστερό μπακ, για τον οποίο όμως η σεζόν δεν εξελίσσεται καλά. Ο Τσιμίκας δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο χρόνος συμμετοχής είναι μικρός και ήδη τα ιταλικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο πως δεν θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή.

Αυτό σημαίνει πως ο 29χρονος αριστερός μπακ θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, στην οποία όμως επίσης δεν έχει μέλλον. Η απόκτηση του Μίλος Κέρκες, με δεδομένη και την παραμονή του Άντι Ρόμπερσον, είχε ως συνέπεια οι Άγγλοι να βγάλουν από τα πλάνα τους τον Τσιμίκα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μαζί τους μέχρι και το 2027.

Έτσι, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το The Athletic, οι «κόκκινοι» θα προσπαθήσουν να πουλήσουν το προσεχές καλοκαίρι τον Έλληνα μπακ, ο οποίος φέρεται να προτιμά το να παραμείνει στην Premier League, έστω με τη φανέλα κάποιας άλλης ομάδας.