Ο Ρόναλντ Αραούχο, σύμφωνα με τη Marca, αποφάσισε να βάλει προσωρινά στην άκρη την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία, έναν τομέα που συχνά παραμελούν πολλοί επαγγελματίες αθλητές.

Ο έμπειρος αμυντικός των Καταλανών, είναι απόλυτα υγιής σωματικά και δεν έχει κάποιον τραυματισμό, ωστόσο εδώ και εβδομάδες βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση και χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό του.

Ο Χάνσι Φλικ επιβεβαίωσε την είδηση, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Ουρουγουανός είναι αποκλειστικά προσωπικό. Τόνισε επίσης ότι ο σύλλογος θα σεβαστεί πλήρως την ιδιωτικότητά του. Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος είναι ένας από τους αρχηγούς της Μπαρτσελόνα και η παρουσία του θεωρείται πολύ σημαντική, ωστόσο, τόσο η ομάδα όσο και το προπονητικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του στηρίζουν την απόφασή του και βρίσκονται στο πλευρό του.

Ο Φλικ επιβεβαίωσε πως για ένα διάστημα δεν θα υπολογίζει στον Αραούχο και ζήτησε σεβασμό από τα media όσο ο ποδοσφαιριστής του αντιμετωπίζει αυτό το προσωπικό πρόβλημα.

Είναι αλήθεια πως ο Ουρουγουανός βρίσκεται εδώ και καιρό μακριά από τον καλό του εαυτό και η Μπάρτσα θα του προσφέρει απόλυτη στήριξη σε αυτό το «διάλειμμα». Φέτος ο 26χρονος αμυντικός μετρά 15 συμμετοχές με 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.