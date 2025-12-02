Ο Βραζιλιάνος τεχνικός Άμπελ Μπράγκα αναγκάστηκε να απολογηθεί μετά τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε την Κυριακή, κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου του ως νέος προπονητής της Ιντερνασιονάλ. Αναλαμβάνοντας για όγδοη (!) φορά στην καριέρα του την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, ο 73χρονος προκάλεσε αντιδράσεις , αναφέροντας σχόλια που είχε μόλις κάνει σε συζήτηση με παίκτες και μέλη της διοίκησης σχετικά με φανέλες που είχε φορέσει πρόσφατα η ομάδα.

«Είπα πως δεν θέλω η ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα ομοφυλόφυλων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρώην τεχνικός της Μαρσέιγ (το 2000), αναφερόμενος στην ειδική εμφάνιση που φορούσαν οι παίκτες στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτώβρη», του μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Μπροστά στην αυξανόμενη κριτική, ο Μπράγκα αρχικά απάντησε ότι στόχος του ήταν τόσο να «χαλαρώσει» το κλίμα, όσο και να δείξει την επιθυμία του να έχει «δυνατούς άνδρες» στην ομάδα. Τελικά, αναθεώρησε, δημοσιεύοντας μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram:

«Αναγνωρίζω ότι δεν έκανα σωστό σχόλιο σχετικά με το ροζ χρώμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Πριν το ζήτημα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν το φύλο, αυτό που το καθορίζει είναι ο χαρακτήρας», σημείωσε o έμπειρος προπονητής.