«Με εξέπληξε ευχάριστα ο αριθμός 8, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, συγγνώμη. Μα τι στο καλό, από πού ξεφύτρωσε αυτό το παιδί; Παίζει εξαιρετικά». Ο Λουίς Ενρίκε, ακόμη ζαλισμένος μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ 2022 από το Μαρόκο, υποκλίθηκε στο ταλέντο του Αζεδίν Ουναΐ.

Τότε, στα 22 του, συστήθηκε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα από τη διοργάνωση. Μια άνοδος που όμως στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκε στις ομάδες από τις οποίες πέρασε. Πλέον, έχει ανακτήσει εκείνη τη λάμψη. Η Τζιρόνα, που είχε ανάγκη από ενίσχυση, κατάφερε να εκμεταλλευθεί το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να τον κάνει δικό του, να τα βρει με τη Μαρσέιγ και να ολοκληρώσει μια σημαντική κίνηση.

Και ο χρόνος την δικαίωσε: με σχεδόν άμεση προσαρμογή, τα τρία γκολ του – απέναντι σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Οβιέδο και Ρεάλ Μαδρίτης – έχουν ήδη κρίνει παιχνίδια και έχουν χαρίσει στην ομάδα του Μίτσελ τρεις πολύτιμες ισοπαλίες. Η τελευταία, την Κυριακή απέναντι στους Μαδριλένους. Ο Ουναΐ σκόραρε ένα εντυπωσιακό γκολ λίγο πριν το ημίχρονο και πραγματοποίησε εμφάνιση που ανέδειξε την ποιότητά του. «Είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά, κάποιες φορές χρειάζομαι ακόμη περισσότερα από εκείνον», σχολίασε ο Μίτσελ μετά το ματς, γνωρίζοντας καλά το ταβάνι του.

Δεν ήταν όμως πάντα τόσο λαμπερός… Το Μουντιάλ αποτέλεσε το εισιτήριό του για την αναγνώριση. Ως τότε ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία Mohammed VI και το 2018 πέρασε στη δεύτερη ομάδα της Στρασμπούρ, η οποία τον αποδέσμευσε δύο χρόνια αργότερα χωρίς να έχει εμφανιστεί ποτέ στην πρώτη ομάδα. Επέστρεψε στην ακαδημία, χωρίς ξεκάθαρη πορεία, μέχρι που βρήκε θέση στην Αβράνς της γαλλικής τρίτης κατηγορίας. Στη συνέχεια τράβηξε την προσοχή της Ανζέ στη Ligue 1. Και τότε ήρθε το Κατάρ: αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 82 λεπτά ανά παιχνίδι, ενώ η εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία στα νοκ άουτ τον έφερε στο στόχαστρο πολλών συλλόγων.

Η Μαρσέιγ τον απέκτησε έναν μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 2023. Όμως η εξέλιξή του… κόλλησε. Δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο, καθώς η έλλειψη σταθερότητας – το κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού τον κράτησε εκτός για τρεις μήνες – και η ανεπαρκής φυσική κατάσταση τον επηρέασαν. Σε εννέα συμμετοχές εκείνου του μισού της σεζόν κατέγραψε μόλις 153 λεπτά. Δεν βελτιώθηκε ούτε την επόμενη χρονιά: κάτω από 2.000 λεπτά σε 35 αγώνες, με δύο γκολ και μία ασίστ.

Ο ίδιος ο Ουναΐ δεν δίστασε να κάνει αυτοκριτική. «Πέρασα δύσκολες στιγμές. Είχα έναν τραυματισμό και αντιμετώπισα προσωπικά προβλήματα, αλλά δεν δούλεψα όσο έπρεπε και αναλαμβάνω την ευθύνη», παραδέχθηκε. Στο τέλος της σεζόν, ο Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι του άνοιξε τον δρόμο για δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Στην Ελλάδα βελτίωσε τα στατιστικά του, με πέντε γκολ και επτά ασίστ σε 37 παιχνίδια, ενώ είχε στιγμές αποθέωσης από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν η σειρά της Τζιρόνα: κινήθηκε για τον Ουναΐ και τον απέκτησε έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία μέρα των μεταγραφών, με συμβόλαιο έως το 2030. «Ο Αζεδίν έχει ήδη δείξει την ποιότητά του και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Έδειξε υπομονή για να έρθει στην Τζιρόνα», σημείωσε ο πρόεδρος, Ντελφί Γκέλι.

Ο Γιασίν Μπουνού τού μίλησε για τον σύλλογο, συμβουλεύοντάς τον να μην διστάσει. «Δεν ήταν εύκολο να έρθω στην Τζιρόνα. Σωματικά δεν είμαι ακόμη στο 100%, έχω πάνω από τρεις μήνες να παίξω 90λεπτο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ένας σύλλογος όπου θέλω να προοδεύσω και να αναπτυχθώ», δήλωσε στην παρουσίασή του. Η επίδρασή του ήταν άμεση: πριν το ντεμπούτο του στο Μπαλαΐδος, συζήτησε με τον Μίτσελ το ενδεχόμενο να αγωνιστεί περίπου μία ώρα, τελικά έπαιξε 82 λεπτά και κάλυψε 11 χιλιόμετρα.

Το κοινωνικό πρόσωπο του Ουναΐ

Ενεργός κοινωνικά και εκτός γηπέδου, έχει εκδηλώσει δημόσια τη στήριξή του στις διαδηλώσεις νεαρών Μαγκρεμπίνων που ζητούν περισσότερες επενδύσεις σε υγεία και παιδεία και λιγότερα χρήματα για τις υποδομές που προετοιμάζονται για το Μουντιάλ του 2030, το οποίο το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ο Ουναΐ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την αστυνομική καταστολή στις διαδηλώσεις ως ένδειξη συμπαράστασης. Σύμβολο για πολλούς στη χώρα του, αποτελεί πλέον και για την Τζιρόνα. Ο διεθνής μέσος έχει εξελιχθεί σε αχτίδα φωτός μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν για την ομάδα, που ακόμη παλεύει να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά δείχνει να βρίσκει σιγά – σιγά ρυθμό. Με τον Ουναΐ, ο οποίος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε πως ξαναβρίσκει τον εαυτό του και θυμίζει τον ποδοσφαιριστή που είχε εντυπωσιάσει τον Λουίς Ενρίκε.