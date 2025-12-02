H FIFA έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία οι σύλλογοι θα αποδεσμεύσουν τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Copa Africa.

Το Copa Africa ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου και αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες προβληματίζονται για τους παίκτες που θα χρειαστεί να αποχωρήσουν προσωρινά, ανάμεσά τους και οι ελληνικές όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Επειδή το θέμα αφορά συλλογικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η FIFA παρενέβη και όρισε η ίδια την 15η Δεκεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδεσμεύονται και να εντάσσονται στις εθνικές τους ομάδες.

Έως τότε οι σύλλογοι θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους τους Αφρικανούς παίκτες, οι οποίοι θα αναχωρήσουν για το Μαρόκο από τις 16 του μήνα και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι στη Stoiximan Superleague υπάρχουν αγώνες στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, στους οποίους οι διεθνείς θα είναι διαθέσιμοι. Ωστόσο, θα απουσιάσουν από την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, στις 20–21 Δεκεμβρίου.

Στο Champions League και το Europa League το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2025 ολοκληρώνεται στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα χάσουν τους Αφρικανούς διεθνείς τους. Αντίθετα, στο Conference League υπάρχει επιπλέον αγωνιστική στις 18 Δεκεμβρίου, εκείνη την ημέρα η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κραϊόβα και ίσως να μην έχει τον Ζίνι, ο οποίος διεκδικεί θέση στις κλήσεις της Ανγκόλας. Θυμίζουμε, πως η διοργάνωση του Copa Africa ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός

03/12 Ελλάς Σύρου (Εκτός)

06/12 ΟΦΗ (Εντός)

9/12 Καϊράτ (Εκτός)

14/12 Άρης (Εκτός)

17/12 Ηρακλής (Εντός)

20/12 Κηφισιά (Εντός)

ΑΕΚ

03/12 ΟΦΗ (Εντός)

6/12 Ατρόμητος (Εντός)

11/12 Σάμσουνσπορ (Εκτός)

14/12 Παναιτωλικός (Εκτός)

18/12 Κραϊόβα (Εντός

20/12 ΟΦΗ (Εντός)

Παναθηναϊκός

3/12 Κηφισιά (Εντός)

07/12 Λάρισα (Εκτός)

11/12 Πλζεν (Εντός)

14/12 Βόλος (Εντός)

17/12 Καβάλα (Εκτός)

21/12 ΠΑΟΚ (Εκτός)