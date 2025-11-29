Η Καλαμάτα νίκησε με 3-0 εκτός έδρας την Ηλιούπολη για τη 12η αγωνιστική της Super League 2 και είναι στο +8 από τον Πανιώνιο, ο οποίος την Κυριακή (30/11) θα αντιμετωπίσει τον Παναργειακό.

Η άνοδος στη Stoiximan Super League είναι ο μοναδικός στόχος της Καλαμάτας για φέτος και έχει καταφέρει να βρίσκεται στην 1η θέση του Νοτίου Ομίλου και στο +8 από τον Πανιώνιο, έχοντας όμως δύο παιχνίδια περισσότερα.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ηλιούπολη, η ομάδα της Μεσσηνίας άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με πέναλτι του Παμίδη, έκανε το 0-2 στο 34′ με ωραίο πλασέ του ίδιου παίκτη και έφτασε και στο 0-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ του Μάντζη στο 88′.

Έτσι, η Καλαμάτα πήγε στους 32 βαθμούς και στο +8 από τον Πανιώνιο που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.