Η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, «άλωσε» τη Φλωρεντία και επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα, κάνοντας το πιο σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, έγινε ο τέταρτος ελληνικός σύλλογος που αντιμετώπισε η Φιορεντίνα, μετά τους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε τους «βιόλα» στον δρόμο του τέσσερις φορές, με απολογισμό μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες.

Ο Ολυμπιακός ήταν η επόμενη ελληνική ομάδα που νίκησε τη Φιορεντίνα και το πέτυχε στο μεγαλύτερο βράδυ της ιστορίας του, στις 29 Μαΐου του 2024, στον μεγάλο τελικό του Conference League, με 1-0, γράφοντας ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τους ιταλούς στη φάση των «16» του περσινού Conference League, επικρατώντας 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, την οποία έχασε στις λεπτομέρειες στη ρεβάνς της Φλωρεντίας, όπου ηττήθηκε 3-1.

Η νίκη της ΑΕΚ, το βράδυ της Πέμπτης (27/11), ήρθε για να ολοκληρώσει το… καρέ των ελληνικών θριάμβων απέναντι στην ιταλική ομάδα.