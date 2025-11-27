Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τον ΠΑΣ Γιάννινα καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ τον τιμώρησε με αφαίρεση τριών βαθμών λόγω οφειλής προς τον Βλάτκο Γκόσεφ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα την περίοδο 2002-04.

Σύμφωνα με το Διαιτητικό Δικαστήριο της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας υπάρχει αθλητική διαδοχή μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του ΠΑΣ Γιάννινα 1996, πράγμα που σημαίνει πως η νέα ΠΑΕ φέρει το 50% των χρεών της προηγούμενης.

Με δεδομένο πως η οφειλή στον Γκόσεφ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα από το 2002 μέχρι το 2004, είναι ύψους 30.000 ευρώ, ο ΠΑΣ Γιάννινα 1966 θα πρέπει να του δώσει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής…

«Αναγνωρίζει την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ του «ΤΑΠ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», το οποίο υποκατέστησε, ως καθολικός διάδοχος την αρχική οφειλέτρια «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής της νέας ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966» που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα, και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στις υποχρεώσεις της αρχικής οφειλέτριας κατά ποσοστό 50%.

Επιβάλλει στην καθ’ ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1966» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) για επιδικασθέν κεφάλαιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1443/2003 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠAE, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ την πειθαρχική ποινή που της επιβλήθηκε με την παραπάνω διάταξη».