Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 θα διεξαχθούν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Milano Cortina από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου και το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας ξεκίνησε την Τετάρτη (26/11) από την Αρχαία Ολυμπία.

Εμφανώς συγκινημένη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν ανέβηκε στο βήμα, η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, αναφέρθηκε με έμφαση στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Στον διχασμένο κόσμο που ζούμε σήμερα, οι Αγώνες κατέχουν μια πραγματικά συμβολική θέση. Είναι καθήκον και ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι αθλητές από όλο τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν ειρηνικά. Η φιλία και ο σεβασμός πρέπει να επικρατούν στους αθλητικούς αγώνες».

Η Τελετή Αφής ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, να παραδίδει την Ολυμπιακή Φλόγα στον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας και πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Πέτρο Γκαιδατζή, ο οποίος έδωσε την Δάδα στην πρώτη Ιταλίδα Λαμπαδηδρόμο, Στεφανία Μπελμόντο (σ.σ. δις Ολυμπιονίκη στο σκι αντοχής το 1992 και το 2002), ενώ ακολούθησε ο Άρμιν Ζέγκελερ, δύο φορές Ολυμπιονίκης στο έλκηθρο (2006, 2010).

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει για εννέα ημέρες στην Ελλάδα πριν από την Τελετή Παράδοσης, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Στην Ιταλία, η Λαμπαδηδρομία θ’ αρχίσει στις 6 Δεκεμβρίου από την Ρώμη. Μεταφερόμενη από 10.001 λαμπαδηδρόμους, η Ολυμπιακή Φλόγα θα διασχίσει την Ιταλία από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση για 63 ημέρες, καλύπτοντας 12.000 χιλιόμετρα, με στάσεις σε εμβληματικά αξιοθέατα όπως η Σιένα, η Πομπηία και η Βενετία.

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.