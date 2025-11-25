Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Τετάρτη (26/11), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League έχει ως αποτέλεσμα να έχει έρθει σε πρώτο πλάνο για τον ισπανικό Τύπο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρονται στο σύνολό τους στον προπονητή των «ερυθρόλευκων», με το αφιέρωμα της Marca να ξεχωρίζει καθώς εξηγεί ότι ο 64χρονος τεχνικός είναι ευτυχισμένος στην Ελλάδα.

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο δύο φορές στους 25 αγώνες στους οποίους έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους. Στην Αθήνα, θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η αντιπαλότητα ξεδιπλώνεται στο Champions League. Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει την πρώτη του νίκη έπειτα από δύο ήττες και δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό, εκτός από δύο ισοπαλίες με τη Σεβίλλη.

Στον Πειραιά, ο προπονητής από τη Θαλντιμπάρ έχει γίνει μια ιδιαίτερη φιγούρα. Ο τίτλος του Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το πιο κοντινό που είχε φτάσει κάποιος πριν ήταν ο Παναθηναϊκός, φιναλίστ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1971 με τον Φέρεντς Πούσκας στο τιμόνι (ήττα με 2-0 από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλεϊ).

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν), ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε από τον παντοδύναμο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2024. Κέρδισε το Conference League την ίδια σεζόν και πέρυσι εξασφάλισε το νταμπλ», αναφέρει αρχικά η Marca και συνεχίζει.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στην Αθήνα σε κακή φόρμα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με το προβάδισμά της από την Μπαρτσελόνα να έχει μειωθεί σε έναν βαθμό και την ιστορία να λέει ότι δεν έχει νικήσει ποτέ στην Αθήνα.

Και τις δύο φορές που ο Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου ήταν ταραγμένη. Η πρώτη ήταν με τη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Το δεύτερο ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24, αλλά το 2018. Η Εϊμπάρ συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Ipurua (3-0).

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά μια νίκη που θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Το κάνει αυτό με την ομάδα του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και αήττητη εντός έδρας από τον Μάρτιο του 2024 (1-3 εναντίον του Παναθηναϊκού). Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει «ευτυχισμένος» στην Ελλάδα».