Ο Ισπανός σταρ, Λαμίν Γιαμάλ βραβεύτηκε από τη Marca ως ο καλύτερος παίκτης της περασμένης σεζόν και δήλωσε πως φέτος τα θέλει… όλα.

«Όλοι οι ατομικοί τίτλοι δείχνουν ότι ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Για μένα, μου φέρνει ευτυχία και υπερηφάνεια. Το να συσσωρεύω βραβεία στην ηλικία μου είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να αγωνίζομαι για να πετύχω τέτοια πράγματα.

Οι οπαδοί σημαίνουν πολλά. Παίζαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν δικό μας. Το Μοντζουίκ ήταν μια χαρά, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Το Καμπ Νόου θα αποτελέσει τεράστια υποστήριξη για όλους και θα αποτελέσει μεγάλη ώθηση για το υπόλοιπο της σεζόν».

Σε σχετική ερώτηση για το τι θα επέλεγε μεταξύ πρωταθλήματος, Champions League, Μουντιάλ και «Χρυσής Μπάλας», ο 18χρονος ήταν αφοπλιστικός και ειλικρινής, λέγοντας πως τα θέλει όλα!

«Τα θέλω όλα. Ελπίζω να τα πετύχω όλα, και όσο παίζουμε (σσ όσο συμμετέχουν οι ομάδες του στις διοργανώσεις), είναι δυνατό».