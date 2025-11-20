Μετά τη συνάντηση με την UEFA στη Νιόν, η ΑΕΚ έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ με αφορμή την ανακοίνωση που είχε βγάλει για τον Στεφάν Λανουά και ζητάει δήλωση επανόρθωσης και αποκατάστασης της αλήθειας.

Η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε κάνει λόγο για προπηλακισμό του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στο ντέρμπι της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, όμως, απαλλάχθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης και από τότε έχει περάσει στην αντεπίθεση. Αρχικά προχώρησε σε καταγγελία κατά του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, στη συνέχεια ήρθε η συνάντηση με την UEFA στην Ελβετία και τώρα έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ.

Με αυτό, η ΑΕΚ ζητάει δήλωση επανόρθωσης και αποκατάστασης της αλήθειας εντός δέκα ημερών. Μια δήλωση που να δείχνει την ειλικρινή μεταμέλεια του Λανουά, σε διαφορετική περίπτωση οι νομικές ενέργειες θα συνεχιστούν ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων.