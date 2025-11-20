Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA με το κολέγιο του Ιλινόις και δέχθηκε ερώτηση για το αν θα επιλέξει την Εθνική Ελλάδας ή της Σερβίας, με τον ίδιο να απαντάει πως δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή του.

Ο 21χρονος γκαρντ έχει διπλή υπηκοότητα, τη σερβική λόγω του πατέρα του (Πέτζα Στογιάκοβιτς) και την ελληνική λόγω της μητέρας του (Αλέκα Καμηλά), οπότε οι δύο χώρες τον διεκδικούν καθώς πρόκειται για πολύ μεγάλο ταλέντο.

Αυτό το δείχνει και στο NCAA με το Ιλινόις καθώς οι εμφανίσεις του είναι εντυπωσιακές, έχοντας κατά μέσο όρο 16,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ τη φετινή σεζόν. Μετά τον αγώνα μετά το ματς με την ομάδα από την Αλαμπάμα, όπου το Ιλινόις ηττήθηκε με 90-86, δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του.

Ο Στογιάκοβιτς ρωτήθηκε για το ποια είναι η εθνική ομάδα που θα επιλέξει και απάντησε πως δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή του, παραπέμποντας στο μέλλον για τις (όποιες) εξελίξεις.

«Λόγω των προσδοκιών που έχουμε από την ομάδα και τους εαυτούς μας, πρέπει να εκτιμούμε κάθε μπάλα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας οδηγήσει στη νίκη σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, δεν έχω κανένα σχόλιο. Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση, θα δούμε με τον καιρό.

Ως παίκτης, δεν μπορώ να περιμένω τίποτα λιγότερο από τον τίτλο. Αν δεν έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα ήταν γελοίο. Οπότε ο στόχος μας είναι ο τίτλος», είπε μετά τον αγώνα του Ιλινόις.