Στον Αντρέι Στογιάκοβιτς και στο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το αν θα επιλέξει την Εθνική Ελλάδας ή αυτή της Σερβίας, αναφέρθηκε ο Νεμπόισα Τσόβιτς.

Ο 21χρονος γκαρντ έχει τόσο τη σερβική υπηκοότητα λόγω του πατέρα του (Πέτζα Στογιάκοβιτς) όσο και την ελληνική λόγω της μητέρας του (Αλέκα Καμηλά) και οι δύο χώρες τον διεκδικούν για τις εθνικές ομάδες του.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό καθώς ο Στογιάκοβιτς δεν έχει πάρει την οριστική απόφασή του και ο πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας μπάσκετ αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας, μάλιστα, πως η ελληνική πλευρά πιέζει πολύ για να εξασφαλίσει το «ναι».

«Είμαστε σε επαφή με τον Στογιάκοβιτς και τον πατέρα του. Πρόκειται για μια συνεργασία που απαιτεί χρόνο και είναι σίγουρα ένας από τους βασικούς μας στόχους. Οι Έλληνες είναι αρκετά πιεστικοί στο θέμα αυτό. Γνωρίζω καλά τον Πέτζα, έχουμε πολύ καλές σχέσεις», είπε αρχικά ο Νεμπόισα Τσόβιτς και συνέχισε.

«Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου πρέπει να σταλούν οι προσκλήσεις στους συλλόγους για τους παίκτες, ενώ έως τις 17 Νοεμβρίου πρέπει να έχουμε οριστικοποιήσει τη λίστα των 24. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη».

Στις αρχές του μήνα ο 21χρονος γκαρντ είχε φωτογραφηθεί τυλιγμένος με τη σημαία της Σερβίας και το σχετικό βίντεο είχε ανέβει στο TikTok.