Ο Πανιώνιος είναι σε ελεύθερη πτώση και δεν δείχνει ικανός να αντιστρέψει την κατάσταση καθώς έχασε και από τη Λιετκαμπέλις, με 72-79, για την 8η αγωνιστική του Eurocup και μετράει 14 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τόσο ο Πανιώνιος όσο και η Λιετκαμπέλις είχαν νικήσει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, από εκεί και πέρα όμως η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη. Στην αναμέτρησή τους, επομένως, μία από τις δύο θα επέστρεφε στις νίκες και αυτή δυστυχώς δεν ήταν η ελληνική ομάδα.

Το παιχνίδι πήγαινε καλά για τους Νεοσμυρνιώτες μέχρι και τη στιγμή που προηγήθηκαν με 23-21 χάρη σε καλάθι του Γουότσον, στη συνέχεια όμως δέχθηκαν σερί 8-0 και έμειναν πίσω με 23-29.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 35-31 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι «κυανέρυθροι» ισοφάρισαν 35-35 με την έναρξη της τρίτης περιόδου, στη συνέχεια όμως κόλλησαν και βρέθηκαν στο -9 (36-45). Με τον Λεμόν να σκοράρει ο Πανιώνιος παρέμεινε στο παιχνίδι, με το σκορ να είναι 52-55 στο 30′, δεν κατάφερε όμως να αποφύγει την ήττα.

Παρά τις προσπάθειες μέχρι και το τελευταίο λεπτό, η Λιετκαμπέλις διατηρούσε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη με 79-72.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79