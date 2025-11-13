Η τύχη για ακόμα μία φορά γύρισε την πλάτη του στον Κίναν Έβανς, ο οποίος στο χθεσινό ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις τραυματίστηκε σοβαρά λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παρκέ και το ντεμπούτο του στην Euroleague με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικάνος γκαρντ έχει γίνει δέκτης ενός απίστευτου κύματος αγάπης από τον κόσμο του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Οι λογαριασμοί του στα social media έχουν γεμίσει με μηνύματα που του ζητάνε να μείνει δυνατός, να παλέψει για ακόμα μία φορά και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, προκειμένου άπαντες να τον καμαρώσουν όπως του αξίζει.

Μερικές φορές πρέπει να διαλέξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Μερικές φορές η μοίρα το κάνει για εμάς. Η μοίρα πήρε αυτή την καταστροφική απόφαση για εσένα, εσύ όμως επιλέγεις να μείνεις δυνατός. Σε νιώθουμε».