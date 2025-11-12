Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (12/11, 21:15) τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ με τον Κίναν Έβανς να βρίσκεται για πρώτη φορά στη 12άδα σε αγώνα της Euroleague.

Στα αγωνιστικά ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα είναι διαθέσιμος, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους.

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του πριν μερικές μέρες κόντρα στην Καρδίτσα, θα είναι κανονικά στη 12άδα σε αγώνα της Euroleague.

Οι Λιθουανοί θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες δίχως να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.