Η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Στεφάν Λανουά, προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε καταγγείλει προπηλακισμό του στην OPAP Arena στο ντέρμπι της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ, οι «κιτρινόμαυροι» όμως αθωώθηκαν στις δικαστικές αίθουσες. Και αφού δικαιώθηκαν, περνάνε στην αντεπίθεση.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, κάνοντας έτσι σαφές για ακόμη μία φορά πως οι σχέσεις με τον αρχιδιαιτητή δεν είναι καθόλου καλές.

Στην ΠΑΕ έχουν αποφασίσει να πάνε μέχρι τέλους σε ό,τι αφορά τον Λανουά, καθώς το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι η αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής της ΚΕΔ.