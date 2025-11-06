Τη νίκη θέλει απόψε (19:45, CosmoteSport 3HD, ANT1) ο Παναθηναϊκός στο «Eleda Stadium» απέναντι στη Μάλμε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League, αφού με τις δύο σερί ήττες που έχει βρίσκεται εκτός 24άδας.

Στη Σουηδία κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ο Ράφα Μπενίτεθ.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, παρότι προπονείται εδώ και μέρες κανονικά, ενώ αντίθετα ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Σίριλ Ντέσερς, Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιάννης Μπόκος και θεραπεία ο Ρενάτο Σάντσες. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που πάντως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως και οι Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.

Στη διάθεση του Μπενίτεθ, από την άλλη, βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μάλμε: Έλμποργκ, Μπουσανέλο, Στράιγκερ, Ρέσλερ, Γιάνσον, Ρόσενγκρεν, Λεβίτσκι, Χακσαμπάνοβιτς, Μπουσούλατζιτς, Μπολίν, Εκόνγκ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.