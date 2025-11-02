Το Μαρούσι ηττήθηκε με 77-75 από τη Μύκονο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξέσπασε στις δηλώσεις του, λέγοντας πως το ελληνικό μπάσκετ είναι ένα «κουκλοθέατρο» και πως όλοι είναι ένα μέρος μιας θεατρικής παράστασης.

Το Μαρούσι βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους στη Μύκονο και πλησίασε σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, τελικά όμως δεν απέφυγε την ήττα, με τον προπονητή του να είναι έξαλλος, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη νίκη, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Μύκονος το έλεγξε στο μεγαλύτερο διάστημα. Κάναμε την αντεπίθεσή μας αλλά στο τέλος δεν ολοκληρώσαμε.

Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα. Θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης», είπε αρχικά ο Παπαθεοδώρου και συνέχισε.

«Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».