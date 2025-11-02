Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί του Ηρακλή (103-87) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τάισον Γουόρντ… έσκισε τη φανέλα του κάποια στιγμή καθώς ήταν έξαλλος για ένα χαμένο λέι-απ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν, φυσικά, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη και την πήραν, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στάθηκαν πολύ καλά, με δεδομένη την τεράστια διαφορά δυναμικότητας.

Όπως και να έχει, ήταν ένα ματς στο οποίο υπήρχε ένταση και αυτό φάνηκε και έπειτα από ένα χαμένο λέι-απ του Γουόρντ, ο οποίος… δεν κρατήθηκε. Ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού ήταν έξαλλος με τον εαυτό του και το έδειξε με το να σκίσει τη φανέλα του.