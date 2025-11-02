Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Ηρακλή με 103-87 στο ΣΕΦ και φτάνοντας στο 5/5 στη Stoiximan GBL. Παρά την ήττα, ο Γηραιός στάθηκε αξιοπρεπώς, προβάλλοντας έντονη αντίσταση για μεγάλο μέρος του αγώνα και δίνοντας μάχη μέχρι το τέλος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετική μέρα τους Σάσα Βεζένκοβ και Ντόντα Χολ, που αποτέλεσαν τα βασικά στηρίγματα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε δράση στο κρίσιμο σημείο, όταν ο Ηρακλής πλησίασε στο σκορ. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επιθετικά και οδήγησε την ομάδα του Καραποστόλου σε πολύ υψηλά ποσοστά από το τρίποντο, ενώ θετική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Μωραΐτη στη δημιουργία.

Έτσι, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 5-0, την ώρα που ο Ηρακλής υποχώρησε στο 1-4.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση, βρίσκοντας λύσεις από τον Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος συνδύασε σκορ και ευστοχία από την περιφέρεια, οδηγώντας την ομάδα του σε προβάδισμα δέκα πόντων (6-14 στο 4’). Ο Μπαρτζώκας κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ και η αντίδραση ήταν άμεση: ένα σερί 10-0 έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά (16-14), ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Ντάρκο-Κέλι για το 22-23.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ντόντα Χολ κυριάρχησε απόλυτα στη ρακέτα, κερδίζοντας κάθε μονομαχία και ανεβάζοντας τον Ολυμπιακό σε διψήφια διαφορά (44-34 στο 18’).

Ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε. Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Καραποστόλου επέστρεψε στο ματς, περνώντας και πάλι μπροστά έπειτα από καλάθι του Ράιτ-Φόρμαν, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να παραδοθεί. Εκεί, όμως, ο Φουρνιέ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πετυχαίνοντας συνεχόμενους πόντους και επαναφέροντας τη διαφορά στους δέκα (76-67 στο 30’).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ηρακλής μείωσε ξανά, όμως η ανωτερότητα και το βάθος του Ολυμπιακού έκαναν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» μια ακόμη άνετη νίκη (103-87).

Διαιτητές: Τσολάκος, Χατζημπαλίδης, Κωνσταντινίδου

Δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουόρντ 6 (4 λάθη), Βεζένκοβ 27 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (9 ριμπάουντ), Φουρνιέ 14 (3/7 τρίποντα), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (4 ριμπάουντ, 1/5 τρίποντα), Λι 5 (1/2 τρίποντα), Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου 6 (3/3 δίποντα), Χολ 23 (10/10 δίποντα, 6 ριμπάπυντ)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (1/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5/8 τρίποντα), Μωραΐτης 6 (1/5 τρίποντα), Καμπουρίδης 3, Σίλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6/10 τρίποντα), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5, Πουλιανίτης 2, Γουέαρ 15 (7 ριμπάουντ), Χρηστίδης 2, Γιαννίκος