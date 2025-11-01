Η Νικολέττα Παυλοπούλου ήταν η πρωταγωνίστρια στη 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδι καθώς με χρόνο 2:10.63 συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μικτή ατομική, το οποίο κρατούσε από το 2009.

Η πρωταθλήτρια του ΑΟΠ Φαλήρου ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και ξεκίνησε την νέα με την επίτευξη ενός πολύ μεγάλου πανελλήνιου ρεκόρ.

Με χρόνο 2:10.63 η Παυλοπούλου ήταν… σίφουνας στα 200μ. μικτή ατομική και έσπασε με άνεση το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει το 2009 η Λυσιστράτη Χαλκίδη με χρόνο 2:14.38.