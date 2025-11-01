Στη λύση του συμβολαίου του με την Πούμας και στην αποχώρησή του από το Μεξικό προχώρησε ο Άαρον Ράμσεϊ και ο λόγος είναι η εξαφάνιση του σκύλου του.

Ο διεθνής Ουαλός μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Άρσεναλ και Γιουβέντους, υπέγραψε πριν λίγους μήνες στην ομάδα από το Μεξικό αλλά η παραμονή του εκεί αποδείχθηκε σύντομη τελικά και μάλιστα για λόγο που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.

Η εξαφάνιση του σκύλου του ήταν για τον Ράμσεϊ μεγαλύτερο «χτύπημα» από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς και αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μεξικό, προχωρώντας στη λύση του συμβολαίου του με την Πούμας.

Την τελευταία εβδομάδα τα μεξικάνικα ΜΜΕ υποστήριζαν πως υπάρχει θέμα με τον Ουαλό μεσοεπιθετικό και πως σκέφτεται να ζητήσει τη λύση του συμβολαίου του, όπως και έγινε τελικά.

Ο Ράμσεϊ αποχωρεί, επομένως, από το Μεξικό και επιστρέφει με τη σύζυγό του στην Ουαλία, ενώ προσφέρει αμοιβή 18.000 λιρών σε όποιον βρει τον σκύλο του.