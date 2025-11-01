Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στο Hellenic Championship, το τουρνουά της ATP στην Αθήνα, ανακοίνωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ακολουθώντας τη συμβουλή που του έδωσε ο γιατρός του.

Πολλοί περίμεναν να δουν μια μονομαχία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς επί αθηναϊκού εδάφους, τελικά όμως ο Τσιτσιπάς δεν θα πάρει μέρος στο τουρνουά προκειμένου να αναρρώσει και να είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο 2026.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι δεν θα συμμετάσχω στο Hellenic Championship στην Αθήνα. Ο γιατρός μου με συμβούλευσε να αναπαυθώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωσή μου ώστε να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, οι οποίοι έφεραν αυτό το εκπληκτικό event στην Ελλάδα. Με απογοητεύει ότι θα το χάσω, αλλά είναι η σωστή απόφαση για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς.