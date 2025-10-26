Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως η ομάδα του χρειαζόταν αυτό το αποτέλεσμα για να πιστέψει ξανά στη δύναμή της.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, πήραν το τρίποντο καθώς ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους και άφησαν ικανοποιημένο τον προπονητή τους.

Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV μετά τη λήξη του ματς και είπε τα εξής.

Για την πρώτη νίκη σε ντέρμπι στη φετινή σεζόν: «Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι, αλλά σαν ένα παιχνίδι που είναι σαν όλα τα άλλα και θέλουμε να νικάμε όλα τα παιχνίδια. Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε.

Μας κάνει πολύ χαρούμενους το 2-0 και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Χρειαζόμασταν να επιστρέψουμε στις νίκες μετά τις δύο ήττες που κάναμε, για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας».

Για τον Ταρέμι: «Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα. Δεν είναι ακόμα στο 100% του, δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας και δεν ήταν σε καλή φόρμα όταν ήρθε σε εμάς. Ελπίζουμε να βελτιώνεται όσο περνάει η σεζόν».