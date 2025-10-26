Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Ελ Κααμπί με πέναλτι στο 33ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ντέρμπι και είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μαροκινό φορ, για να πάρουν στη συνέχεια μέτρα οι «κιτρινόμαυροι» που προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι.

Όπως και να έχει, το πρώτο ημίωρο πέρασε χωρίς γκολ, αμέσως μετά όμως ήρθε κι αυτό. Στο 31′ η μπάλα πήγε στο χέρι του Βίντα μετά την κεφαλιά του Ταρέμι και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Ελ Κααμπί να εκτελεί στο 33′ για το 1-0.