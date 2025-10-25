Η Καβάλα ηττήθηκε με 2-3 από την Αναγέννηση Καρδίτσας για το πρωτάθλημα της Super League 2, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεχώρισε η κίνηση των παικτών των γηπεδούχων να… διώξουν τον τερματοφύλακά τους, Γιάννη Ζωγράφο, λόγω των λαθών που έκανε.

Ο 25χρονος γκολκίπερ έκανε το ντεμπούτο του και τελικά αντικαταστάθηκε στο 34ο λεπτό έπειτα από απαίτηση των συμπαικτών του, οι οποίοι ήταν έξαλλοι μαζί του. Ο λόγος; Δύο λάθη, δύο μεγάλα λάθη που πρόλαβε να κάνει μέχρι τη στιγμή που έγινε αλλαγή.

Το πρώτο ήταν στο 12ο λεπτό και είχε ως συνέπεια το 0-1 ενώ το δεύτερο ήταν στο 32ο και θα μπορούσαν και πάλι να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Δύο λάθη που εξόργισαν τους παίκτες της Καβάλας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αλλαγή τερματοφύλακα, με τον Ζωγράφο στη συνέχεια να πάει στις εξέδρες καθώς το κλίμα… δεν τον σήκωνε στα αποδυτήρια και στον πάγκο της ομάδας του.