Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας δεν θα προσθέσει στη συλλογή του ακόμη ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφού βρέθηκε στην 5η θέση.

Στη διοργάνωση της Τζακάρτας ο σπουδαίος αθλητής έκανε 14.300 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι στη δέκατη παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεκδικούσε το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023. Επίσης έχει οκτώ ευρωπαϊκά χρυσά και τρία Ολυμπιακά μετάλλια (Ρίο 2016 – χρυσό, Τόκιο 2021 – χάλκινο, Παρίσι 2024 – χάλκινο).