Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική του Europa League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Σφιντέρσκι (18′), Ριντ (45’+2′) και Μούσα (55′).

Οι «πράσινοι» πήγαν στην Ολλανδία γνωρίζοντας ότι η αποστολή τους δεν είναι εύκολη, είναι όμως αποφασισμένοι να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και το ξεκίνημά τους ήταν καλό.

Στο 18ο λεπτό ο Κυριακόπουλος σούταρε, ο Βελενρόιτερ απέκρουσε και ο Σφιντέρσκι ήταν εκεί που έπρεπε για να κάνει το 0-1 στην επαναφορά. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήθελε να πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως ήρθε η ισοφάριση.

Στο 45’+2′ οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και μετά τη σέντρα που έγινε από αριστερά η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Ριντ, ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε δοκάρι και μέσα.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-1 και νωρίς στο δεύτερο, στο 55′, η Φέγενορντ έκανε την ανατροπή με τον Μούσα που… χόρεψε τον Κυριακόπουλο και στη συνέχεια νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 2-1.