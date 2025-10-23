Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και προηγείται με 3-0 μετά το γκολ του Κοϊτά (11′, 18′) και Ελίασον.

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για την Ένωση μετά την ήττα από την Τσέλιε στην πρεμιέρα, ενώ αυτή από τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες για το πρωτάθλημα βάρυνε αρκετά το κλίμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, επομένως, περιμένει από την ομάδα του να βγάλει αντίδραση και η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι έχει αρχίσει ιδανικά καθώς οι «κιτρινόμαυροι» από νωρίς έβαλαν βάσεις νίκης.

Στο 11′ ο Κοϊτά με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και λίγα λεπτά μετά, στο 18′, ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά: Αντεπίθεση με τον Ελίασον που έδωσε στον Ρότα και αυτός έστρωσε για τον Κοϊτά που με πλασέ, εντός περιοχής, έγραψε το 2-0.

Η ΑΕΚ, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε να επιτίθεται και στο 27′ ήρθε και το 3-0 με ψύχραιμο πλασέ του Ελίασον, στον οποίο πήγε η μπάλα από την πάσα του Πινέδα μετά το κλέψιμο του Μάνταλου.