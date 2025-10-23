Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, έγινε πρώτο θέμα στη Daily Mail, η οποία στέκεται στο γεγονός ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα έχοντας ένα μεγάλο όνομα, έναν προπονητή με βαρύ βιογραφικό στον πάγκο τους, καθώς κατάφεραν να τον πείσουν να πει το «ναι» για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε στον Μπενίτεθ ετήσιες απολαβές ύψους 4 εκατ. ευρώ, ποσό που θα τον μετατρέψει στον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε αυτό εστιάζει και η Daily Mail σε σχετικό δημοσίευμα.

Το αγγλικό Μέσο, μάλιστα, είχε πρώτο θέμα τη συμφωνία των δύο πλευρών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κίνηση που προκάλεσε ντόρο και εκτός Ελλάδας, με τον Ισπανό τεχνικό να καλείται να «χτίσει» μια ομάδα που θα καταφέρει να επιστρέψει στους τίτλους.

Η τελευταία ομάδα στην οποία δούλεψε ο Μπενίτεθ είναι η Θέλτα, από την οποία αποχώρησε τον Μάρτιο του 2024.